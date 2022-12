Nun kommt mit Hertha BSC II ein Gegner, den man immer schwer einschätzen kann. Als "Ausbildungsmannschaft", wie Tiffert charakterisierte, geht es den Berlinern vor allem darum, junge Spieler für das Profiteam vorzubereiten. Entsprechend kommt es bei zweiten Mannschaften häufiger zu Personalwechseln, was die Vorbereitung möglicherweise erschwert. "Man muss viele Spieler gesehen haben" so Tiffert. Am Mittwoch traf die Hertha in einem Testspiel auf Eintracht Braunschweig (1:0) und setzte dort neben Routiniers wie Kevin-Prince Boateng auch Nachwuchskräfte wie Derry Scherhant ein. Der Mittelstürmer hat in dieser Saison in acht Einsätzen bei der zweiten Mannschaft vier Tore erzielt.