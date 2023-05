"Natürlich waren wir erstmal enttäuscht. Aber im Laufe der Woche haben wir das Spiel analysiert. Die Stimmung ist wieder positiv", sagte Gerber im Vorfeld des Chemie-Spiels gegenüber "Sport im Osten". Nun gelte es, zunächst die eigenen Hausaufgaben zu erledigen - und sich vom Verlauf des Spiels in Cottbus nicht beeinflussen zu lassen: "Natürlich wirst du im Stadion mitbekommen, was in Cottbus passiert. Aber es liegt nicht mehr in unserer Hand. Wir müssen komplett fokussiert sein auf uns."

Schellenberg erneut für Flückiger im Tor

Eine Entscheidung ist derweil bereits gefallen: Wie schon in Cottbus wird Lukas Schellenberg zwischen den Pfosten stehen. "Da wird es keine Änderung geben, das haben wir so besprochen", sagte Gerber. Nachdem Stammkeeper Franco Flückiger bei der 0:2-Niederlage in Babelsberg ein folgenschwerer Fehler unterlaufen war, setzte Gerber am vergangenen Wochenende erstmals auf den den 22-jährigen Ersatzmann, der völlig überraschend zu seinem Regionalliga-Debüt kam - und nun zwei weitere Einsätze vor der Brust hat. Schellenberg werde "die letzten beiden Spiele auch noch im Tor stehen".

Heißt: Auch am letzten Spieltag bei der VSG Altglienicke muss Flückiger, der bis zum Cottbus-Spiel keine einzige Regionalliga-Minute verpasste und immerhin elfmal ohne Gegentor blieb, auf die Bank. Er habe die Entscheidung "professionell aufgenommen", sagte Gerber: "Natürlich ist er nicht happy, das ist ja logisch. Aber er hat die Entscheidung respektiert, und so verhält er sich auch. Er gibt im Training weiter Vollgas und unterstützt 'Schelle'."

Kehrt Hajrulla in die Startelf zurück?

Durchaus möglich ist außerdem, dass Romario Hajrulla in die Startelf zurückkehrt. Der Torjäger (acht Saisontore) war in weiten Teilen der Rückrunde schmerzlich vermisst worden. Nachdem er seinen Außenbandanriss auskuriert hatte, wurde er in Cottbus erstmals wieder eingewechselt. "Wir sind sehr froh, dass er wieder dabei ist. Das Knie hält", sagte Gerber, der Hajrulla nun auch eine längere Spielzeit zutraut - "eine Halbzeit oder 60 Minuten". Dementsprechend sei er "ein Kandidat für die Startelf". Romario Hajrulla könnte gegen Chemie wieder von Beginn an auflaufen. Bildrechte: IMAGO / Bild13

Für Chemie geht es übrigens um nichts mehr. Allerdings hat das Team von Trainer Miroslav Jagatic ebenfalls eine sehr gute Saison gespielt und dürfte motiviert sein, weitere Punkte zu sammeln. "Es ist eine Top-Mannschaft, die eine Menge Erfahrung mitbringt", so Gerber: "Es ist unangenehm, gegen sie zu spielen."