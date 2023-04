Nach wie vor haben die Thüringer drei Punkte Vorsprung auf die Lausitzer, allerdings hat sich RWE in den vergangenen Wochen – trotz insgesamt ordentlicher Punkteausbeute – etwas schwerer getan als noch in der Hinrunde. Der 0:1-Heimniederlage gegen Viktoria Berlin folgte ein äußerst knapper 2:1-Erfolg bei Abstiegskandidat Tennis Borussia, der nur mit viel Mühe und erst durch einen Elfmeter in der Nachspielzeit zustande kam.



Auffällig: Die Leichtigkeit in der Offensive, die Erfurt in der ersten Halbserie ausgezeichnet hatte, ist weg. Zudem vergibt die Mannschaft zu viele Torchancen. Auch Gerber ist diese Entwicklung aufgefallen, dementsprechend hat er die Trainingswoche gestaltet. "Wir haben am Abschluss, an der Genauigkeit und am letzten Ball gearbeitet", sagte er im Gespräch mit dem MDR.