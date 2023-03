Gleichwohl steckt darin natürlich auch eine Gefahr: In diesem Kalenderjahr hat Viktoria von zehn Spielen sechs gewonnen. Die Abwehrreihe der Erfurter wird definitiv vor härtere Aufgaben gestellt werden als gegen Luckenwalde. Zusätzliches Problem: Innenverteidiger Aaron Manu wird aufgrund von Adduktorenproblemen wahrscheinlich weiter ausfallen. Zwar wollte sich Fabian Gerber noch nicht hundertprozentig festlegen, doch seine Worte lassen vermuten, dass Manu noch nicht wieder dabei sein dürfte: "Es ist ein schmaler Grat. Es wird sehr eng. Wir haben noch die Hoffnung, dass er auflaufen kann, aber es sieht aktuell nicht so gut aus. Man muss immer abwägen: Wie groß ist das Risiko einer erneuten Verletzung?"

Derweil werden Samuel Biek (Mittelfußbruch) und Torjäger Romario Hajrulla (Außenbandanriss Knie) weiter ausfallen. Im Sturm setzte Gerber zuletzt auf Erik Weinhauer und Nazzareno Ciccarelli, während Winter-Neuzugang Osayamen Osawe zu Kurzeinsätzen kam. Ist der ehemalige Profi des Halleschen FC und des 1. FC Kaiserslautern, nachdem er in der Hinrunde beim FC Halifax Town in der englischen National League kaum zum Einsatz gekommen war, auch bald eine Option für die Startelf? "Er ist auf einem guten Weg, wird körperlich von Woche zu Woche fitter", zeigt sich Fabian Gerber optimistisch. Sprich: Wenn Osawe weiter Fortschritte macht, dann dürfte er sicher bald eine Chance von Beginn an erhalten - zumal Stammstürmer Hajrulla noch bis Mai ausfallen wird.

Mit Blick auf die Tabelle spricht der Coach von einem Vierkampf um die Meisterschaft. Auch die VSG Altglienicke und Carl Zeiss Jena, die eine starke Rückrunde spielen, hätten eine Chance. Zugleich warnt Gerber: "Wenn du eine Phase hast, in der du drei oder vier Spiele nicht gewinnst, bist du ganz schnell raus." In der Tat: So ist es dem Chemnitzer FC ergangen. Aber Erfurt hat sich bislang in dieser Saison vor allem durch Konstanz ausgezeichnet: In den vergangenen sechs Monaten hat RWE nur ein einziges Regionalliga-Spiel verloren. Es spricht einiges dafür, dass diese Serie auch gegen Viktoria nicht reißen wird.