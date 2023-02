Die Vorfreude bei Heiko Weber ist groß. "Gegen den Spitzenreiter zu spielen, ist immer etwas Besonderes", sagte der Trainer des ZFC Meuselwitz vor dem Gastspiel bei Rot-Weiß Erfurt am Sonntag (Anstoß: 16 Uhr, live im Stream und Ticker auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App). Nachdem beide Mannschaften ganz ordentlich in die Rückrunde gestartet sind, treffen sie nun im "kleinen Thüringenderby" aufeinander - und können durchaus mit Selbstvertrauen in dieses Spiel gehen.