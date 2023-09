Nach der enttäuschenden 0:1-Heimniederlage gegen den Greifswalder FC will Lok Leipzig am Sonntag beim SV Babelsberg 03 (Anstoß: 16 Uhr, live im MDR-Fernsehen sowie im Stream und Ticker auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) in die Erfolgsspur zurückkehren. "Ich erwarte, dass wir unser Spiel machen, dass wir mutig sind", forderte Trainer Almedin Civa im Gespräch mit dem MDR - auch im Rückblick auf die ersten 20 Minuten gegen Greifswald, in denen seine Mannschaft mit zu wenig Selbstvertrauen agiert habe: "Das habe ich nicht verstanden." Das frühe Führungstor der Gäste konnte Lok dann nicht mehr egalisieren. Nun wollen die Leipziger mit anderer Körpersprache auftreten.