Sicher, noch ist vieles möglich in dieser Regionalliga-Saison, in der bisher keine Mannschaft sich wirklich absetzen konnte und es recht eng zugeht. Gleichwohl dürfen sich die Chemnitzer, zumal nach den zuletzt gezeigten Leistungen, durchaus etwas zutrauen. Daran ändert auch ein neuerlicher Personalausfall nichts: Okan Kurt, Stabilisator im zentralen Mittelfeld, fehlt verletzungsbedingt. Laut Tiffert leidet er an einem Syndesmoseband-Anriss, die Chemnitzer gehen von zwei Wochen Fehlzeit aus.

Wen auch immer Tiffert am Samstag für Kurt ins Rennen schicken wird: Die Chemnitzer gehen als Favorit in dieses Spiel. Viktoria Berlin, der Absteiger aus der 3. Liga, ist nach einem Komplett-Umbruch noch dabei, sich in neuer Rolle zurechtzufinden. "Am Anfang hatten sie ein paar Probleme", sagte Christian Tiffert: "Aber zum Ende der Hinrunde haben sie sich stabilisiert, nicht nur von den Ergebnissen her." Viktoria hat sich nach zuletzt zwei Siegen in Lichtenberg (1:0) und gegen Meuselwitz (2:0) immerhin bis auf Platz 14 nach oben gearbeitet, kämpft aber weiterhin gegen den Abstieg.