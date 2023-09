Mit dem ersten Saisonsieg gegen den bis dahin ungeschlagenen Hertha-Nachwuchs kletterten die Eilenburger in der Tabelle immerhin auf den 16. Platz. Nun treffen sie auf eine weitere Berliner Mannschaft, die aber ganz anders auftreten wird: Viktoria hat nach sechs Saisonspielen ein geradezu bemerkenswertes Torverhältnis von 5:3. Heißt: Gerade einmal 1,33 Tore sind im Schnitt in Spielen mit Viktoria-Beteiligung gefallen. "In der Wirtschaft würde man sagen: gutes Preis-Leistungs-Verhältnis", so Sascha Prüfer über den kommenden Gegner, der aus seiner Kompaktheit auch ein eigenes Selbstverständnis gezogen habe. Dagegen eine Lösung zu finden, sei die große Aufgabe am Sonntag.