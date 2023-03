Germania Halberstadt kämpft in der Fußball-Regionalliga weiter um den Anschluss. Die Mannschaft von Trainer Manuel Rost steckt nach wie vor tief im Tabellenkeller. Am Freitagabend bekommen die Sachsen-Anhalter bei Viktoria Berlin (Anstoß: 19 Uhr, live im Ticker auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) die nächste Chance, wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu sammeln.