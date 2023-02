Nun wollen die "Chemiker" bei der VSG Altglienicke am Freitagabend (Anstoß: 19 Uhr, live im Ticker auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) ihre Ungeschlagen-Serie fortsetzen - was schwer genug wird. Die Rand-Berliner haben jüngst erst bei Tabellenführer Energie Cottbus mit 2:0 gewonnen. Zwar stehen sie in der Tabelle hinter Chemie auf Platz neun, doch davon will sich Miroslav Jagatic nicht täuschen lassen. Er ist sich sicher: "Dieser Tabellenplatz täuscht dermaßen. Das ist eine Mannschaft, die unter den ersten vier Plätzen landen muss."