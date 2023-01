Knapp zwei Monate hat Germania Halberstadt kein Spiel in der Fußball-Regionalliga mehr bestritten. Die letzte Partie der Sachsen-Anhalter fand am 27. November statt: 0:4 bei Aufstiegskandidat Energie Cottbus. Die folgenden Begegnungen gegen Chemie Leipzig, die VSG Altglienicke und den FSV Luckenwalde wurden allesamt abgesagt. Am vergangenen Wochenende fiel auch das Nachholspiel gegen Luckenwalde den Witterungsbedingungen zum Opfer.