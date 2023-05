Auch wenn der große Traum vom Titel geplatzt ist, will Coach Gerber, der am Dienstag seine Vertragsverlängerung bei RWE ankündigte, das Saisonfinale ernsthaft angehen: "Wir wollen mit einem Erfolgserlebnis in die Pause gehen, denn die letzten Spiele waren nicht so erfolgreich", sagte er im Vorgespräch mit "Sport im Osten". In der Tat: Aus den letzten fünf Regionalliga-Partien holte Erfurt nur einen einzigen Sieg - beim 2:0 gegen Absteiger Germania Halberstadt.