ZFC Meuselwitz empfängt in der Regionalliga Nordost am Samstag (18. Februar) Energie Cottbus. Nach vier Heimsiegen in Folge will sich Meuselwitz weiter aus der Abstiegszone arbeiten. Energie Cottbus will unterdessen den Kurs auf die Tabellenspitze halten. Anpfiff in der bluechip-Arena ist 13.30 Uhr.