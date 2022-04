Beide Teams treffen sich zu einem echten Kellerduell in der Regionalliga Nordost. Mit einem Sieg könnten beide Vereine den Sprung auf Platz 17 schaffen und damit vorerst den direkten Abstiegsplätzen entkommen.

Der VfB Auerbach kommt dazu mit ein wenig mehr Selbstbewusstsein im Rücken nach Brandenburg gereist. Die Sachsen trotzten am vergangenen Spieltag dem BFC Dynamo und rangen dem Tabellenführer einen wichtigen Punkt ab.

Im direkten Vergleich beider Vereine hat der VfB Auerbach die Nase vorn. Insgesamt gab es bislang zwölf Aufeinandertreffen in der Regionalliga. Sechsmal konnten die Sachsen drei Punkte einfahren, viermal entschied Rathenow das Duell für sich. Zweimal endete die Partie Remis.

So auch im Hinspiel der laufenden Saison. In einer verrückten Partie lagen die Auerbacher bereits zur Halbzeit mehr als komfortabel mit 3:0 in Front. Durch zwei Treffer von Jonathan Muiomo und ein Last-Minute-Tor von Glody Zingu glichen die Rathenower aber tatsächlich noch aus und sicherten sich das Unentschieden.