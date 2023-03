Anders ist die Lage in Leutzsch. Die BSG Chemie hat fast die anvisierten 40 Punkte voll, steht in der Tabelle sechs Punkte vorm heutigen Gegner. Die Chemiker können befreit aufspielen. Oberstes Ziel dürfte es sein, alle Spieler gesund und ohne Sperren wieder nach Hause zu bringen (Philipp Wendt steht bei vier Verwarnungen). Immerhin wartet am nächsten Wochenende das Leipziger Derby auf die Jagatic-Truppe. Und nachdem die ersten beiden Duelle mit Lok Leipzig verloren gingen, ist die Hoffnung auf einen Sieg im heimischen Alfred-Kunze-Sportpark groß. Doch erst einmal muss Chemie noch in die Hauptstadt.

Der erfahrene Trainer Uluc war zuletzt beim Karaman FK in der Türkei angestellt. Doch Fans der Regionalliga dürfte ihn von seinen Engagements beim BFC Dynamo, Wacker Nordhausen oder dem FC Carl-Zeiss Jena kennen. Beim BAK war der Türke schon zweimal als Trainer. In Spandau trainierte er einst Chemie-Trainer Jagatic. Sein Debüt gab Uluc am Freitag im Tests gegen Hertha BSC (1:5). Diese Partie ist auch der Grund, dass das Spiel gegen die BSG am Montagabend angesetzt wurde. Die Einnahmen gegen Hertha kamen den Erdbebenopfern in der Türkei zu Gute. Die Leipziger kamen dem BAK daher selbstverständlich entgegen und stimmten einer Verlegung des Nachholspiels auf den eigentlich so ungeliebten Montagabend zu.