Die BSG Chemie fährt ein letztes Mal in dieser Saison nach Berlin. Am Sonntag geht es um 13:00 Uhr (live im Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) im Sportforum Hohenschönhausen gegen den BFC Dynamo. BSG-Coach Miroslav Jagatic schaut dem Saisonabschluss freudig entgegen.