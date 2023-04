Greifswald dürfte mit dem neuen Coach zusätzlich motiviert nach Leutzsch reisen. Tabellenplazt 13 spiegelt aus Sicht von Chemie-Trainer Jagatic ohnehin nicht die Leistungsfähigkeit der Norddeutschen wider. "Greifswald ist ein Team mit brutaler individueller Klasse", weiß der Coach über den künftigen Gegner. Im Hinspiel holte Chemie an der Ostsee beim 2:2 einen Punkt und ärgerte sich dabei über ein spätes Gegentor. „Greifswald kann Fußball spielen. Wir aber auch. Das Spiel am Sonntag ist offen“, so Jagatic.