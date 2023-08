Die U23 der Rostocker sorgte bereits für einige Überraschungen in der noch jungen Regionalliga-Saison. "Es wird auf jeden Fall ein schweres Spiel", meint Miroslav Jagatic im Gespräch mit "Sport im Osten". Die Fünferkette der Rostocker sorge für eine solide Defensive, die es den Chemikern schwermachen könnte. Zudem stelle sich der Chemie-Trainer auf viele schnelle Umschaltaktionen ein. "Ich vertraue jedoch auf mein Team und die Qualität meiner Mannschaft", so Jagatic weiter. Nach drei Spieltagen stehen drei Zähler auf dem Punktekonto der Leutzscher. Mit den Fans im Rücken will sich Chemie laut Jagatic "erneut belohnen".

Jagatic setzte in der Regionalliga bisher besonders auf Konstanz. Drei Mal in Folge lief für die Chemiker die identische Startelf auf. Neuzugänge und jüngere Spieler bekamen bislang wenig Einsatzzeit. Das läge vor allem an dem Wunsch "das Grundgerüst nicht zu verändern", so Jagatic. Er schließe jedoch nicht aus, dass auch Jüngere in der Lage seien, sich im Laufe der Saison in die Mannschaft zu spielen und so "das Grundgerüst zu erweitern".