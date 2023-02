Das fünfte Punktspiel in 16 Tagen, die Spieler der BSG Chemie Leipzig sind im Dauerstress. Am Sonntag müssen die Leutzscher im Alfred-Kunze-Sportpark noch einmal alle Kräfte sammeln, denn es steht die schwere Aufgabe gegen den ZFC Meuselwitz bevor. Wie den Chemikern steckt auch den Zipsendorfern die zweite Englische Woche am Stück in den Knochen. Wer also von den beiden Amateurteams die besseren Kraftreserven hat, erfahren Sie ab 13 Uhr bei "Sport im Osten" im Live-Ticker (auf mdr.de/sport und in der "SpiO-App").