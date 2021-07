Fußball | Regionalliga Regionalliga-Newcomer Eilenburg heiß auf Chemie Leipzig

Hauptinhalt

1. Spieltag

Gefühlt eine Ewigkeit ist es her, dass der FC Eilenburg und die BSG Chemie Leipzig Punktspiele bestritten. Am Sonntag (25. Juli) ist es soweit: Der Aufsteiger aus der Oberliga hat zum Regionalliga-Auftakt die Leutzscher zu Gast. "Sport im Osten" ist vor Ort und überträgt das Duell ab 14:05 Uhr im TV sowie im Einzelstream und in der SpiO-App.