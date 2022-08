Für den FC Rot-Weiß Erfurt beginnt eine neue Zeitrechnung: Die Thüringer sind zurück in der Regionalliga Nordost. Zehn Jahre spielte RWE in der 3. Liga, bevor die Rot-Weißen 2018 viertklassig wurden. Im Januar 2020 musste der Klub wegen Zahlungsunfähigkeit den Spielbetrieb einstellen und stand frühzeitig als Absteiger in die Oberliga Süd fest. Nach einer furiosen Oberliga-Saison 2021/22 mit 19 Siegen in Folge spielen die Erfurter nun wieder auf der Regionalliga-Bühne.

Sportlich lief es bei den Erfurtern zuletzt wie am Schnürchen, allerdings gibt es weiterhin Nebengeräusche. Seit März 2018 läuft das Insolvenzverfahren, ein Ende soll jetzt in Sicht sein. Meint Lars Fuchs, Vorstandssprecher des Klubs, in einem Interview in der Bild-Zeitung: "Wir wollen auf die Gläubiger zugehen, hoffen, dass alle dem Plan zustimmen. Ende August, Anfang September sollte das passieren. Wir haben von vielen Gläubigern schon positive Signale bekommen.“ Sollte all dies positiv ausgehen, hofft Fuchs darauf, dass der Verein "in drei Jahren auf dem Sprung zur 3. Liga" steht. Ein großes Ziel.