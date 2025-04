Nach der in den Augen des HFC-Coaches "verdienten" Niederlage an den Kernbergen wurde der Blick schnell wieder nach vorne gerichtet. "Wir haben es aufgearbeitet und müssen es abhaken", sagte der 51-Jährige auf der Pressekonferenz am Donnerstag (9. April). Das Thema Meisterschaft ist für ihn gar keins: "Wir brauchen sicherlich nicht über den ersten Platz reden. Das machen wir aber schon seit Wochen nicht." Stattdessen orientiere man sich an anderen Zielen - etwa 70 Punkte zu holen oder den Landespokal zu gewinnen. Das seien die Themen in der Mannschaft und nicht, ob man Lok Leipzig noch einholen könne: "Das kommt ja eher von außen. Die Thematik tangiert uns gar nicht."