Tabellenzweiter. Chemie Leipzig ist in dieser Saison tatsächlich schonmal ziemlich weit oben gewesen. Ganz zu Beginn der Saison war das, nach einem 3:1-Auswärtssieg beim ZFC Meuselwitz. Am Mittwochabend (9. April, ab 19 Uhr im Live-Ticker) und unter Flutlicht steht in Leipzig-Leutzsch die Neuauflage des Duells an – unter komplett unterschiedlichen Vorzeichen: Chemie spielt gegen den Abstieg, ist nur noch zwei Zähler von den Abstiegsrängen entfernt. Jüngster Tiefschlag war die 0:3-Heimniederlage am Sonntag im Leipziger Ortsderby gegen Lok.