Drei aus sechs und plus zehn, das ist die Formel für Lok Leipzigs Staffelsieg in der Regionalliga Nordost. Drei Siege braucht der FCL aus den verbleibenden sechs Regionalliga-Spieltagen, dann ist die "Loksche" bei aktuell zehn Punkten Vorsprung Meister. Der erste Sieg in dieser Serie soll am Samstag (12. April, 16 Uhr im Live-Ticker und komplett live im MDR FERNSEHEN) gegen den BFC Dynamo geholt werden.