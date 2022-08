Die Vorfreude wächst, die Spannung steigt, am Sonntag (7. August) startet die BSG Chemie Leipzig in die neue Punktspiel-Saison. Auftaktgegner ist der SV Babelsberg 03. Der Anpfiff im Karl-Liebknecht-Stadion erfolgt 13 Uhr, "Sport im Osten" begleitet die Begegnung im Live-Ticker auf mdr.de/sport sowie in der "SpiO"-App.