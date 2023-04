Am kommenden Sonntag steht für die Himmelblauen wieder Alltag an, es geht zum abstiegsgefährdeten ZFC Meuselwitz. Und vor Selbstvertrauen strotzen wird Gastgeber aus Zipsendorf sicher auch nicht. Auch wenn die 2:3-Niederlage beim Berliner AK höchst unglücklich war, der 15. Platz nach 27 Spieltagen ist Realität, 18 Niederlage und 55 Gegentore, mehr haben nur Germania Halberstadt und TeBe kassiert, sprechen auch eine deutliche Sprache. Immerhin zeigte der ZFC in dieser Saison schon gegen die "Großen", zu was man in der Lage ist. Das ist auch ein wenig die Hoffnung des ZFC-Präsidiums. "Noch haben wir es selbst in der Hand, zu entscheiden, ob es nächste Saison für die Regionalligateilnahme aus eigener Kraft reicht, wir auf Unterstützung der Klassenerhaltkämpfer in Halle und/oder Zwickau angewiesen sind oder wir uns, so wie Eilenburg in dieser Saison, hintenanstellen müssen. Da helfen kein Blenden und kein Hoffen, hier zählen Leistung und Punkte. Auf diesem Weg brauchen wir kollektiven Schulterschluss und bedingungslosen Einsatz“, heißt es im Vorwort des aktuellen Programmheftes. Die aktuelle Lage beim ZFC: vier Punkte zum sicheren Nichtabstiegsplatz, aber auch nur vier Zähler zu Rang 16.

Beim Berliner AK sahen sich die Meuselwitzer in einigen Situationen von Schiedsrichter Patrick Kluge benachteiligt. Bildrechte: MDR/Tanja Kaltofen