Am liebsten würde man bei Regionalligist ZFC Meuselwitz die Saison so schnell wie möglich beenden. Und so begrüßt das Präsidium im Programmheft zum Heimspiel gegen Viktoria Köln die Anhänger "zum vorletzten Spieltag". An jenem "drittletzten" müssen die Meuselwitzer gegen Viktoria Berlin alles raushauen, um den SV Lichtenberg wieder zu distanzieren. Der Kiezklub hatte am Freitagabend wie im Heimspiel gegen TeBe durch ein Tor in der vierten Minute der Nachspielzeit noch 2:2 gespielt und nun nach Punkten zu den Meuselwitzern aufgeschlossen. Jener 15. Rang bedeute zwar nicht der sichere Klassenerhalt. Aber um dann doch abzusteigen, müssten alle Horrorszenarien auf einmal eintreten.