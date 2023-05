Präsident Wolf: "Erleichterung riesengroß"

Bei einem Abstieg hätte es in Meuselwitz Einsparungen geben müssen. Auch deshalb ist bei Präsident Hubert Wolf "die Erleichterung riesengroß". "Die Regionalliga-Mannschaft ist zwar nicht alles im Verein, aber ohne Regionalliga ... Man hat es in den letzten Wochen gemerkt, egal ob im Nachwuchs oder bei den Keglern. Alle sprachen über die Situation unserer Regionalliga-Mannschaft. Mich freut, dass trotz der Situation im Vorfeld alle Sponsoren am Ball geblieben sind. Keine hat sein Engagement in Frage gestellt", sagte Wolf. Vor allem freute sich der Langzeit-Präsident des ZFC für die vielen Ehrenamtlichen im Verein. Die sollen dann nach dem Spiel gegen Greifswald auch bei Freibier einmal tief durchatmen und den Klassenerhalt mitfeiern. 30 Jahre Präsident - 15. Jahr Regionalliga mit dem ZFC Meuselwitz - Hubert Wolf Bildrechte: IMAGO / Picture Point

Neuer Trainer steht nächste Woche fest

Die Trainerfrage soll in der kommenden Woche entschieden sein. Man befinde sich auf der Zielgeraden, so Wolf, der aber keine Namen nennen wollte. Erst wolle man mit den fünf Kandidaten sprechen, die in der Endauswahl waren. Christian Hanne, so viel steht fest, wird auch kommende Saison dem ZFC als Co-Trainer erhalten bleiben. Aktuell ist Hanne allerdings ausgebremst durch eine Corona-Erkrankung, konnte die komplette Woche nicht am Training teilnehmen. Ziel ist aber, dass er am Sonntag wieder auf dem Platz steht. "Wir wollen einen ordentlichen Abschluss finden und werden mit der stärksten Mannschaft auflaufen."

Greifswald verlängert mit Lars Fuchs

Beim Greifswalder FC ist man in der Trainerfrage einen Schritt weiter. Unter der Woche wurde verkündet, dass Lars Fuchs auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie stehen wird. Der Vertrag, der bis zum 30.06.2023 lief, wurde um ein Jahr bis zum 30.06.2024 verlängert. Der Ex-Magdeburger Fuchs hatte am 28. April das Amt vom glücklosen Roland Vrabec übernommen. Dagegen verlässt Velimir Jovanovic den Verein nach drei Jahren als Spieler und einem Jahr als Co-Trainer. Dafür übernimmt Matthias Buszkowiak den Job des Assistenztrainers. Lars Fuchs ist auch in der kommenden Saison Cheftrainer beim GFC. Bildrechte: IMAGO/Andre Gschweng

Mit Joe-Joe Richardson II verlieren die Norddeutschen zudem einen starken Spieler. Der US-Amerikaner wechselt zu Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen. Der 21-jährige Mittefeldspieler spielte zwei Jahre beim GFC, erzielte in der laufenden Saison sieben Tore.