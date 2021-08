Fußball | Regionalliga Chemie Leipzig auf Punktejagd bei euphorischen Babelsbergern

5. Spieltag

Für die BSG Chemie Leipzig beginnt das kommende Punktspiel-Wochenende bereits am Freitag, dem 13. Ab 19 Uhr ist die Mannschaft von Miroslav Jagatic beim SV Babelsberg 03 gefordert, der nach dem Erstrunden-Coup im DFB-Pokal gegen Bundesligist Greuther Fürth vor Selbstvertrauen nur so strotzt. Wir informieren Sie per Live-Ticker.