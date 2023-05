Erfurt muss vorlegen - Energie beim potenziellen Absteiger

Rot-Weiß Erfurt hat es in der eigenen Hand, das Rennen in der Meisterschaft zu entscheiden. Natürlich muss da in den verbleibenden vier Punktspielen alles passen, der nächste Schritt wäre ein Dreier beim SV Babelsberg 03.

Enorm wichtig, denn Cottbus spielt am Sonntag (7. Mai) beim potenziellen Absteiger Germania Halberstadt. Ohne den Germanen nahe treten zu wollen, den Sieg werden sich die Niederlausitzer wohl nicht nehmen lassen. Also muss Erfurt vorlegen, bevor es dann am 13. Mai zum Showdown zwischen Energie und Rot-Weiß kommt.

Gerber: "Sind in Schlagdistanz zu Cottbus"

Vor den Babelsbergern hat RWE-Trainer Fabian Gerber Respekt. Wie er "Sport im Osten" sagte, erwartet er "ein sehr schweres Spiel". "Babelsberg ist stärker, als es der Tabellenplatz aussagt. Sie sind mit guten, individuellen Spielern gespickt, die auch über eine Menge Erfahrung verfügen", so der 43-Jährige.

Dennoch, "nach dem Sieg gegen Halberstadt sind wir noch in Schlagdistanz zu Cottbus. Das wollen wir nach diesem Spieltag auch bleiben, wenn wir dann eine Woche darauf das absolute Highlight-Spiel in Cottbus haben." Will vor dem "Highlight-Spiel in Cottbus" den Dreier in Babelsberg: RWE-Trainer Fabian Gerber. (Archiv) Bildrechte: IMAGO/Fotostand

Kantersieg im Hinspiel: "Am Freitagabend wird das ganz anders aussehen"

Im Hinspiel hatte RWE gegen Babelsberg einen 6:2-Kantersieg gefeiert, was sich wohl in dieser Ergebnishöhe nicht wiederholen wird. "Damals hatte sehr viel geklappt bei uns", meinte Gerber und ergänzte: "Das ist überhaupt nicht vergleichbar, das ist vom Auftreten her eine ganz andere Mannschaft. Am Freitagabend wird das ganz anders aussehen. Darauf stellen wir uns ein und fahren dort hin, um dennoch erfolgreich zu sein."

Hajrulla im Aufbautraining

Auf Mittelstürmer Romario Hajrulla kann der Coach immer noch nicht bauen. "Er befindet sich im Aufbautraining und ist noch keine Option fürs Wochenende. Er macht aber vernünftige Fortschritte", deutete Fabian Gerber an. "Es besteht aber die Hoffnung, dass Hajrulla die letzten zwei Spiele eine Option sein könnte". Zudem fällt Caniggia Elva weiterhin aus, "er ist noch im Reha-Training".

Babelsberg seit sechs Spielen ungeschlagen

Der SV Babelsberg 03 unter Trainer Markus Zschiesche rangiert derzeit mit 42 Punkten auf Tabellenplatz elf und hat einen guten Lauf. Seit sechs Partien in Folge sind die Brandenburger ungeschlagen. Nach drei Siegen folgten zuletzt drei Unentschieden. Am 30. Spieltag gab es ein 1:1 beim Chemnitzer FC. Babelsberger Ungeschlagen-Serie unter Trainer Markus zschiesche. Bildrechte: IMAGO/Picture Point