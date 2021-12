Zum Rückrundenauftakt geht die Reise für den Chemnitzer FC am Sonntag (5. Dezember) zu Tennis Borussia Berlin. Im Duell der Tabellennachbarn möchte der CFC im Mommsenstadion sein Punktekonto aufbessern. Wir berichten ab 13 Uhr im Livestream in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de von der Begegnung des 20. Spieltages.

Mit 31 Punkten rangieren die Chemnitzer auf dem achten Platz und haben damit einen Zähler mehr auf dem Konto als die Berliner. Zu wenig für die hohen Ansprüche der "Himmelblauen", die anfangs durchaus mit zu den Staffelfavoriten gezählt wurden. Zuletzt zeigte die Leistungskurve nach oben. Seit sieben Begegnungen sind die "Himmelblauen" ungeschlagen, zuletzt in den Partien gegen den VfB Auerbach (5:1) und bei Tasmania Berlin (2:0) heimste die Mannschaft von Daniel Berlinski sechs Punkte ein.

Das Hinspiel zum Saisonauftakt haben die Sachsen noch in guter Erinnerung. Mit 3:1 gingen sie gegen Tennis Borussia als Sieger vom Platz. Berlinski hat das Duell nicht vergessen. "Ich kann mich noch gut an das Hinspiel erinnern, wo TeBe ein sehr starker Gegner war", sagte der 35-Jährige in der Pressekonferenz.