Nach dem Remis zum Saisonauftakt gegen Drittliga-Absteiger Viktoria Berlin (1:1) geht die Reise des FC Carl Zeiss Jena am Sonntag (14. August) in die Hauptstadt zu Tennis Borussia Berlin. Anstoß im Mommsenstadion ist 13 Uhr, "Sport im Osten" begleitet die Partie per Live-Ticker auf mdr.de/sport und in der "SpiO"-App.