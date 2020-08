Für einen Moment durfte sich der FC Carl Zeiss Jena wie der FC Bayern München fühlen. Die Mannschaft von Trainer Dirk Kunert bezwang am Samstag im Landespokal-Finale den FSV Martinroda mit 8:2 - eben wie die Bayern in der Champions League den FC Barcelona. Es war ein kurzer Moment der Euphorie für die Thüringer, die nun für den DFB-Pokal qualifiziert sind und dort auf Werder Bremen treffen (11. - 14. September).

Nun steht wieder der Liga-Alltag auf dem Programm - und der wird vermutlich weniger euphorisch, eher knüppelhart. Der Absteiger aus der 3. Liga ist eher mäßig in der Regionalliga Nordost schlecht gestartet, holte zum Auftakt nur einen Punkt gegen den SV Babelsberg 03. Nun, bei Union Fürstenwalde am Mittwoch (Anstoß: 17:30 Uhr, live im Stream bei sport-im-osten.de und in der SpiO-App) will die Kunert-Elf den ersten Sieg holen.