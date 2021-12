Der Chemnitzer FC will am Sonntag (Anstoß: 13 Uhr) bei Union Fürstenwalde seine Erfolgsserie ausbauen. Die Mannschaft von Trainer Daniel Berlinski ist in der Fußball-Regionalliga seit nunmehr neun Spielen ungeschlagen, zuletzt gelang den Sachsen immerhin ein 0:0 gegen den SV Babelsberg 03 - nach zuvor drei Siegen am Stück. Dass die Chemnitzer in der Tabelle nicht besser dastehen und als Siebter auf Spitzenreiter BFC Dynamo immer noch elf Punkte Rückstand haben, resultiert aus einer schwächeren Zwischenphase der Mannschaft.