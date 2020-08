Die Meuselwitzer können die Partie gegen die Lausitzer entspannt angehen. "Die Rollen sind doch klar verteilt. Aber wir haben eine selbstbewusste Mannschaft und wollen uns nicht verstecken", sagte Trainer Koray Gökkurt, der sich erst nach dem Abschlusstraining am Samstag auf die Startelf festlegen will. Vertsändlich: In Rathenow sorgten die eingewechselten Fabian Stenzel (zwei Vorlagen), Timo Mauer und Denis Blazer (je ein Tor) für die Entscheidung und drängen nun auf einen Einsatz von Beginn an.