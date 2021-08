Pinder zieht personelle Konsequenzen

Bei den Zipsendorfern herrscht nach der fünften Niederlage in Folge und vor allem der doch beschämenden Leistung in Rathenow Alarmstimmung. Trainer Holm Pinder kündigte für das Thüringenduell gegen den FC Carl Zeiss Jena personelle Konsequenzen an. So wird Innenverteidiger Firat Tuncer nach seinen vielen spielentscheidenden Fehlern in den vergangenen Spielen eine Denkpause bekommen. Fabian Raithel könnte dafür in die Mitte rücken, Nils Miatke wieder die Linksverteidiger-Position einnehmen. Klar scheint auch, dass im Angriff frische Leute eine Chance von Beginn an erhalten werden. "Es ist den Spielern auch nicht zu vermitteln, wenn sie nicht zum Einsatz kommen. Wir werden die jüngeren ranlassen", erklärte Pinder, der seine Enttäuschung über einige erfahrene Spieler nicht verbergen konnte. Gerade in kniffligen Spielsituationen komme von denen da eher nichts. Im Gegenteil, die jüngeren Spieler hätte sich da reingeschmissen. Fliegt aus der Startelf: Firat Tuncer Bildrechte: imago images/Picture Point

Eckardt und Becker fehlen

Klar ist bereits: René Eckardt, der in der aktuell so prekären Situation so wichtig wäre, wird auch gegen seinen alten Verein nicht zum Einsatz kommen. Bei ersten Einheiten mit der Mannschaft verhärtete sich sein Muskel. Klar scheint auch: Tobias Becker, der gegen den BFC einen Schlag auf das Knie bekommen hatte, wird wohl auch passen. Noch nicht klar ist, was mit Alexander Dartsch wird. Der Stürmer stand zuletzt zwei Mal nicht im Kader (Pinder: "Leistungsgründe"). Gegen Jena stehen die Karten wohl nicht so schlecht, das Trainerteam will sich noch einmal zusammensetzen. Die Favoritenrolle ist laut Pinder klar verteilt: "Auf uns setzt aktuell niemand einen Pfifferling." Vielleicht liegt darin gerade die Chance für die Meuselwitzer.

Jena nach Stolperstart auf Kurs

Entsprechend warnt auch Jenas Coach Dirk Kunert vor dem angeschlagenen Boxer: "Der ZFC hat zwar eine Negativserie, aber wenn man sich die Spiele im Einzelnen anschaut, sieht man auch, wie knapp das jeweils war. Wir jedenfalls wissen um die Schwere der Aufgabe." Groß war die Erleichterung beim FC Carl Zeiss Jena nach dem verdienten, aber letztlich auch glücklichen 2:1 gegen Germania Halberstadt. Sieben Punkte aus fünf Spielen, sicher ausbaufähig, aber die Richtung stimmt. Und Fabian Eisele machte sich zum Spielhelden mit seinen beiden Treffern. Kunert ist zufrieden, "dass wir die Ergebnisse einfahren". Auch wenn die spielerische Leistung noch nicht so ist, wie sich das der Coach wünscht. Personell hat er fast die Qual der Wahl, nur Burim Halili fehlt wegen muskulären Problemen. Warnt vor Meuselwitz: Dirk Kunert Bildrechte: imago images/Picture Point

Viele Wiedersehen in Meuselwitz