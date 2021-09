Fußball | Regionalliga Krallt sich Lok Leipzig auch Kellerkind ZFC Meuselwitz?

13. Spieltag

Nach zwei 4:0-Galaauftritten will sich der 1. FC Lok Leipzig auch auf der Glaserkuppe in Meuselwitz die drei Punkte krallen (Freitag, 18:30 Uhr im Livestream in der SpiO-App) und so weiter in Richtung Spitzengruppe der Regionalliga Nordost marschieren. Was spricht in diesem Duell für Lok – eigentlich alles? Was spricht für den ZFC – eigentlich nichts. Und dennoch haben die Spiele stets eine Eigendynamik entwickelt, auch wenn die Rollen diesmal klarer als sonst verteilt sind.