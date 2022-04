VfB-Coach Sven Köhler gibt vorm Heimspiel gegen die BSG klar zu: "Wir stehen mit dem Rücken zur Wand und müssen offensiv etwas anbieten. In unserer Situation brauchen wir einfach Siege." Als Drittletzter sind die Vogtländer nicht nur auf einen sicheren Abstiegsplatz abgerutscht, sondern drohen bei fünf Punkten Rückstand auch, den Anschluss an den FC Eilenburg zu verlieren. Die Nordsachsen belegen im Fernduell den fünftletzten Rang, der mit etwas Glück am Ende trotz der Staffelreduzierung für den Klassenerhalt reichen könnte.