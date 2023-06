Und wegen dieser Alles-oder-Nichts-Spiele wurde der Pokaltriumph am Sonnabend eben nur mit angezogener Handbremse gejubelt. "Wir haben nach dem Babelsberg-Spiel gefeiert (Entscheidung in der Meisterschaft, Anm. der Redaktion), auch sehr lange … da bin ich jetzt noch nicht richtig von erholt. Das hatten wir auch so gesagt. Jetzt feiern wir aber nicht. Wir werden nächste Woche Sonntag feiern! Ich glaube an die Belohnung, und daran, dass wenn man sich immer korrekt verhält, dass man dann auch die entsprechenden Ergebnisse bekommt", erklärte Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz nach dem Schlusspfiff am Samstag im RBB.

Der Fokus wurde also sofort auf die kommenden Aufgaben gelegt. Wollitz hat für das Hinspiel alle wichtigen Spieler zur Verfügung und konnte durch den über weite Strecken souveränen Auftritt gegen Luckenwalde auch zeitig wechseln und so gezielt Kräfte schonen, um im Hinspiel alles in die Waagschale zu werfen. "Wir haben am Mittwoch 20 Leute und das ganze Stadion. Das wird ein Hexenkessel hier, wir werden alles herausfeuern", erklärte der 57-Jährige. "Wir werden volle Pulle spielen - mit allem, was wir haben, allem, was zum Fußball gehört: Fairness, ein Publikum und eine Mannschaft mit einem Trainer, die wissen, was sie zu tun haben."