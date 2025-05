So richtig die Sau rauslassen konnten sie beim Regionalliga-Meister und frisch gekürten sächsischen Landespokalgewinner noch nicht, zu wichtig sind die beiden ausstehenden Spiele. "Ich hatte noch nie so eine schwache Pokalfeier", sagte Lok-Urgestein Ziane angesprochen auf die Feierlichkeiten am Samstag mit einem Lächeln und schob nach: "Aber man verzichtet gerne auf die Kaltgetränke für das, was am Mittwoch und Sonntag noch ansteht."