Um einen Abstieg müssen sich die Babelsberger aufgrund ihrer starken Hinrunde zwar keine Gedanken mehr machen, dennoch ging es in den vergangenen Wochen in der Tabelle stetig bergab. Gelangen in der ersten Saisonhälfte noch neun Siege, waren es in der Rückrunde nur noch magere vier Partien, die die Brandenburger gewinnen konnten.

Bei Germania Halberstadt ist die Angst um einen möglichen Abstieg noch nicht ganz vergangen. Mit nur einem Punkt über dem möglichen Abstiegsplatz 15 könnte die Mannschaft von Andreas Petersen drei Punkte sehr gut gebrauchen, um vor dem letzten Spieltag den Klassenerhalt dingfest zu machen - vorausgesetzt die Meuselwitzer patzen bei Schlusslicht Tasmania Berlin.

Halberstadt bindet Trainerteam

Rückenwind dürfte dabei auch auch die Verkündung der Vertragsverlängerung des Trainerteams Petersen/Rost geben. Wie der Verein unter der Woche bekannt gab, werden Andreas Petersen und Manuel Rost zukünftig die Mannschaft trainieren - unabhängig von der Ligazugehörigkeit. "Ich freue mich nach einer intensiven Phase gemeinsam mit Manuel Rost ein weiteres Jahr Germania Halberstadt unterstützen und begleiten zu können", erklärte Petersen nach der Bekanntgabe der Verlängerung. "Ich freue mich auf die Zukunft und bedanke mich beim Verein für das Vertrauen sowie bei meiner Familie für die ständige Unterstützung."

Auch Manuel Rost hat große Pläne mit dem Verein: "Ich bin sehr glücklich über die Möglichkeit, in Halberstadt gemeinsam mit Andreas Petersen übernehmen zu können. Ich kann es kaum erwarten, mit den Jungs zusammen, den nächsten Schritt in ihrer sportlichen und persönlichen Entwicklung zu gehen. Darüber hinaus möchte ich die Spieler individuell weiterentwickeln, einen bestmöglichen Übergang vom Nachwuchsbereich in den Herrenbereich schaffen und damit weiterhin diese sportliche Basis auszubauen, die Nachhaltigkeit und Attraktivität verspricht. Unsere Fußballspiele sollen in Zukunft auch ein lohnendes Ausflugsziel für Familien darstellen", kündigte der 33-Jährige an.

Bisherige Bilanz

In der Regionalliga trafen beide Teams bislang insgesamt 14 Mal aufeinander. Viel konnten die Halberstädter dabei nicht mitnehmen und holten aus 14 Spielen nur zwei Siege. Achtmal setzten sich die Babelsberger durch, viermal endete die Partie mit einem Remis. Auch im Hinspiel gab es keinen Sieger, obwohl das Team aus dem Harz bs tief in die Nachspielzeit führte. Nur durch eine Unachtsamkeit des VfB konnten die Babelsberger in letzter Minute noch zum 1:1 ausgleichen.