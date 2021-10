Der Athletik-Klub unter Andre Meyer hat eine beeindruckende Serie hingelegt. Die letzten sechs Partien wurden allesamt gewonnen. Die jüngst geplante Begegnung bei Hertha BSC II wurde dagegen abgesagt, da es auf Seiten der Herthaner einige positive Coronabefunde gab. Im Gegensatz zu Chemie haben die BAK-Kicker demnach einige Tage mehr Zeit zur Regenerierung gehabt. Ein erneutes Wiedersehen wird es für die Leutzscher mit ihrem ehemaligen Kollegen Rintaro Yajima geben. Der Japaner spielte 2017/18 bei der Betriebssportgemeinschaft und überzeugte, sodass er damals von den Fans zum Chemie-Spieler der Saison gewählt wurde. Nach seinem Ausflug zum ZFC Meuselwitz ist der Mittelfeldspieler seit Sommer 2019 in Diensten des BAK.

In der Saison 2017/18 spielte Rintaro Yajima für Chemie Leipzig. (Archiv) Bildrechte: imago images/Kruczynski

Die Bilanz beider Mannschaften in den bisherigen vier Regionalliga-Partien ist ausgeglichen. In der Saison 2017/18 gewannen die Hauptstädter zuhause 3:0, Chemie siegte im Alfred-Kunze-Sportpark 2:0. In der Spielzeit 2019/20 hieß es beim BAK 1:1, vergangene Saison trennte man sich im Leutzscher Holz 0:0.