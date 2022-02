Fußball | Regionalliga VfB Auerbach: Abstiegskampf beim Aufstiegskandidaten

Zum Nachholspiel des 21. Spieltags der Regionalliga Nordost fährt Schlusslicht VfB Auerbach am Mittwoch (2. Februar, 19 Uhr, im Liveticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) in die Hauptstadt, um eine richtig harte Nuss zu knacken. Mit dem Tabellenzweiten Berliner AK treffen die Vogtländer auf ein Team, das sich berechtigte Aufstiegshoffnungen macht.