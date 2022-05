Zwei Traditionsvereine wollen zurück in den bezahlten Fußball. Der VfB Oldenburg, einst Zweitligist, trifft auf den zehnfachen DDR-Meister BFC Dynamo, der seit der Wende komplett in der Versenkung verschwunden war. Beide haben schwere Jahre hinter sich und nun die große Chance, in die 3. Profiliga aufzusteigen. Die Oldenburger konnten sich in einer spannenden Saison in der Regionalliga Nord knapp gegen Weiche Flensburg durchsetzen. Der BFC Dynamo holte sich die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost, nach einem kleinen Hänger gegen Ende der Serie. Am 28. Mai (14 Uhr im Ticker in der SpiO-App) steigt in Berlin das Hinspiel, eine Woche später wird sich in Oldenburg entscheiden, wer in der kommenden Saison in der 3. Liga spielen darf.