Dabei kommt es vor allem auf die Jungs an, die die voraussichtlich vier fehlenden Leistungsträger ersetzen müssen. Einen, der seine Chance, definitiv kriegt, verriet der Ex-Bundesliga-Profi gleich. "Michel Ulrich wird spielen. Das ist Fakt", stellt Tiffert klar. "Im Winter-Trainingslager habe ich mit ihm über Details gesprochen, an denen er arbeiten kann. Da hat er sich verbessert und deswegen habe ich vollstes Vertrauen in ihn." Der Leihstürmer von Hansa Rostock hatte in dieser Saison bisher in 15 Begegnungen einmal getroffen. Die weiteren Kandidaten für die Dreier-Offensiv-Reihe dürften Lukas Stagge und Stanley Keller sein. Für Pelivan kommt der aus einer Gelbsperre zurückkehrende Niclas Walther in Frage.

Wie schwer ein Sieg des CFC beim BFC wird, zeigt auch die historische Komponente. Der letzte Erfolg bei den Berlinern gelang vor der Jahrtausendwende. Am 10. April 1999 feierte Chemnitz unter Trainer Christoph Franke durch zwei Tore in der letzten halben Stunde zuletzt auswärts bei Dynamo, gesamt gab es das nur zweimal, in der DDR nie. Tiffert weiß auch jetzt, wie hart der Trip wird. "Wir können uns auf was gefasst machen. Der BFC hat sich peu à peu nach oben gekrabbelt. Ich habe schon vor der Saison gesagt, dass mit ihnen oben zu rechnen ist. Jetzt ist es letztendlich so und das wird ein Highlight-Spiel", meint der Übungsleiter. Und vielleicht ist ein Punkt in diesem Duell im Sommer Gold wert, wenn es um die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation geht - auch wenn Tiffert es bei allen Umständen noch nicht hören mag.