Beide Vereine trafen in der Regionalliga bislang sechsmal aufeinander. Im direkten Vergleich konnten die Berliner noch nie gegen Cottbus gewinnen und nur einmal ein Remis erkämpfen. Fünf Siege gingen an die Brandenburger. Beim letzten Aufeinandertreffen am 4. Oktober 2020, drehte Energie einen 0:2-Rückstand in nur zwölf Minuten zu einem 3:2. Dominik Pelivan machte in der 76. Minute den Siegtreffer für die Cottbusser.