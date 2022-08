Aller Anfang ist schwer. Das musste auch der neue Trainer des BFC Dynamo, Heiner Backhaus, anerkennen. Nach drei Spielen hängt der Vorjahres-Regionalliga-Meister mit drei Punkten in der unteren Tabellenhälfte rum, musste zuletzt zwei 0:1-Niederlagen gegen den Berliner AK und beim Chemnitzer FC einstecken. Obwohl Backhaus immer wieder betont, dass sich die neu formierte Mannschaft in einem Entwicklungsprozess befindet, ist der Druck natürlich groß.



Eine weitere Niederlage gegen den FC Carl Zeiss Jena am Freitagabend und die erste "Krise" ist da. Der Coach, der viele jüngere Spieler geholt hat, will "Fußball spielen lassen". Zumindest Ballbesitz hatten die Berliner in den ersten Spielen ausreichend. Einzig in der gefährlichen Zone passierte zu wenig. Nach dem Chemnitz-Spiel resümierte Backhaus, dass das Spiel mit dem Ball schon deutlich besser geworden sei. Aber jetzt muss die Mannschaft liefern.

BFC-Coach Heiner Backhaus muss (Ergebnisse) liefern. Bildrechte: IMAGO / Picture Point