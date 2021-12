Unglücklich: Die Berliner sind nach fünf Siegen in Folge auch wieder voll in der Meisterschaftsspur, sicherten sich erst unter der Woche mit einem 3:1 beim Berliner AK den Hinrunden-Titel. Dazu hat der DDR-Rekordmeister zuhause in zehn Partien nie verloren und nur zweimal Remis gespielt.

Civa betont: "Ich bin immer optimistisch, wenn ich in ein Spiel reingehe, weil ich weiß, was passieren kann, wenn wir alle unsere Leistung abrufen." Die Hoffnungen ruhen dabei auch mal wieder auf Rechtsaußen Theo Ogbidi (zehn Vorlagen, zwei Tore). Das 20-jährige Talent, das gerade auch durch seine Schnelligkeit bei Kontern helfen kann, meint: "Wir dürfen uns von den Ereignissen jetzt einfach nicht runterziehen lassen."

Und Lok hat tatsächlich auch etwas aufzubieten. Trotz aller Schwächung sind die Leipziger das beste Auswärtsteam der Liga, holten in neun Spielen in der Ferne sieben Dreier und ließen ebenfalls nur bei zwei Unentschieden Punkte. Beim Duell bestes Heimmannschaft gegen beste Auswärtstruppe könnte heute also auf jeden Fall eine Serie reißen. Im Sommer würde bei einem möglichen Drittliga-Aufstieg der Blau-Gelben jedenfalls keiner nachfragen, wie hässlich ein Zähler in Berlin herumkam – im Notfall muss der eben ermauert werden.