Bildrechte: IMAGO / Beautiful Sports

Fußball | Regionalliga Konferenz bei SPORT IM OSTEN: Liga-Primus Lok Leipzig und ein Nachbarschaftsduell in Chemnitz

12. Spieltag

19. Oktober 2024, 09:00 Uhr

Wer hätte das gedacht? Der 1. FC Lok Leipzig thront ziemlich souverän an der Tabellenspitze und will sich auch vom BFC Dynamo nicht stoppen lassen. Einen Höhenflug erlebt auch Chemnitz. Der CFC empfängt Plauen. SPORT IM OSTEN zeigt beide Spiele am Samstag (19. Oktober) ab 14:05 Uhr in einer Konferenz im MDR FERNSEHEN und im Livestream bei sport-im-osten.de und in der SpiO-App.