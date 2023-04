Fußball | Regionalliga Rot-Weiß Erfurt gegen BFC Dynamo: Der Anwärter fordert den Alt-Meister

29. Spieltag

Verwechslungsgefahr an der Tabellenspitze: Viel ähnlicher als Erfurt und Cottbus können sich zwei Teams kaum sein, was Punkte und Tore betrifft. Bevor die Beiden im Mai zum mutmaßlichen Showdown um die Meisterschaft antreten, gilt es, so viele Punkte und vor allem Tore wie möglich anzuhäufen. Da trifft es sich gut, dass der Alt-Meister aus Berlin gerade schwächelt. Trotzdem wird die Partie am Sonntag (23. April, ab 16 Uhr live im TV und im SpiO-Ticker) sicher kein Selbstläufer.